"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" вечером 19 января.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я не слышал таких слухов", - сказал Гончарук.

Он также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

"Да (новые назначения и кадровые изменения. - Ред.) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут".

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет".

"По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне".

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт. По его словами, от лидера команды он хотел подтверждения "вотума доверия".

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы еще не ко всем дотянулись, - Гончарук о коррупционных схемах