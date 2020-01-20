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20.01.20 14:31

"Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане. ВИДЕО

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко призвал Президента Украины Владимира Зеленского внести в свою декларацию деньги, потраченные на визит в Оман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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По мнению Гончаренко, стоимость этого визита была не меньше 100 тысяч долларов. Нардеп напомнил, что по словам помощника президента Андрея Ермака, визит в Оман был частным и оплаченным из личных денег президента.

Чартерный самолет, пятизвездночная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч, - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане 01

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