Сегодня военнослужащим ВСУ пришлось адекватно отвечать наемникам РФ на их обстрелы, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Минобороны об обстановке на линии соприкосновения с начала текущих суток, передает Цензор.НЕТ.

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"Ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. А под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Луганского. Оба этих обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае наши воины ответили противнику из штатного пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

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"Также адекватно отвечать врагу после 10 утра пришлось военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Орехово, когда оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Еще один вражеский обстрел наших позиций в этом районе, уже из 120-мм минометов, начался с половины 12-го", - добавили в Минобороны

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.