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20.01.20 16:08

РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м. ВИДЕО

В 2014 году, надеясь на слабость Украины, российский "Газпром" отверг справедливые требования "Нафтогаза" и выдвинул неприемлемые условия покупки голубого топлива.

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев 19 января в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году "Газпром" отказался продолжать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена, близкая к 500 долларам, в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле", - отметил он.

По словам Коболева, это было осознанное и продуманное решение, которое проговаривалось правительством того времени Арсения Яценюка.

"И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу", - заявил он.

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По словам Коболева, далее последовала серия долгих переговоров в трехстороннем формате, в двухстороннем формате. Параллельно с этим украинская сторона максимизировала отбор.

"Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого "зимнего пакета". В рамках "зимнего пакета" было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени", - резюмировал Коболев.

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