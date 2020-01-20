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20.01.20 16:53

Кандидаты прошли спецпроверку, приказы подписаны, - Венедиктова сообщила о назначении заместителей директора ГБР. ВИДЕО

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Александр Бабиков, который принимал участие в конкурсе.

Об этом она сказала в обращении, опубликованном на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общество было уверенно в непредвзятости, что подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что видит прямую связь между открытием ГБР резонансных дел против высокопоставленных чиновников и "информационной атакой" последних дней, которая направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства бюро.

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Напомним, заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.

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