Кандидаты прошли спецпроверку, приказы подписаны, - Венедиктова сообщила о назначении заместителей директора ГБР. ВИДЕО

Об этом она сказала в обращении, опубликованном на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общество было уверенно в непредвзятости, что подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова.
Она добавила, что видит прямую связь между открытием ГБР резонансных дел против высокопоставленных чиновников и "информационной атакой" последних дней, которая направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства бюро.
Напомним, заместителем директора ГБР собираются назначить адвоката Януковича Александра Бабикова. Именно он будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР. Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" передала и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими зимой 2014 года.