Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Рябошапка заявил: "Сегодня офисом ГПУ вместе с СБУ был проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в Херсонской области.

В частности проведлено 35 обысков та сообщено о подозрении 9 лицам

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения.

Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.

Следует отметить, что большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения, собственно, этого преступления".

Необходимо также сказать, что на протяжении отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и также задержан человек, находившийся в розыске в связи с совершением еще одного преступления.

Во время проведения этих процессулаьных действий было изъято большую сумму наличных денег, а также оружие.

Нужно отметить, что с целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были применены особые силы Национальной полиции, а также СБУ".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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