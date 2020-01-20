Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Испании. При задержании в помещении фабрики обнаружили 54,5 тыс. пачек сигарет с изображением известного бренда.

Фабрика, на которой изготовляли поддельные сигареты, располагалась в удаленной местности в провинции Малага, а склад — в провинции Кордова. "Товар" продавали по всей Испании и в других странах Евросоюза.

Выследить злоумышленников удалось благодаря оперативной информации о том, что в страну прибыл представитель "русской мафии", который собирается заниматься изготовлением поддельных сигарет. За ним установили слежку, и таким образом вышли на остальных участников схемы.

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Операцию провели совместно сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и налогового агентства Испании.

Подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.

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