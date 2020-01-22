"Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

Полицейские вышли на след бандитов после нападения на частный дом в Козине Обуховского района. В конце прошлого года неизвестные в масках отняли у хозяев дома деньги и украшения.

"После отработки камер наблюдения, подворовых обходов, установления очевидцев оперативники тщательно проанализировали всю информацию, а затем вышли на след злоумышленников", — сказано в сообщении.

21 января полицейские при поддержке спецназовцев задержали бандитов.

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"Полиция изъяла транспортное средство, на котором передвигались нападавшие, и ряд вещественных доказательств. Среди изъятого — несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы", — добавили в управлении коммуникации.

Задержанным инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения. Уголовное производство расследуется по ст. 257 и по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет.

Кроме этого, полиция проверяет задержанных мужчин на причастность к другим преступлениям.









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