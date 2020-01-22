Нам не все равно, чьи памятники, какая церковь и НАТО или Ташкентский союз. Разница есть, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении пятого президента Петра Порошенко, которое опубликовано у него на странице в Facebook.

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"Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені.

Флэшмобом с этими словами своего пророка Тараса Шевченко украинцы отреагировали на лжепророческий призыв "Какая разница?!".

- Нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует. Что не мешает нам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках. Это их неоспоримое право.

- Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов. Местные общины теперь сами решают, как называть улицы и кому строить монументы.

- Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы добились получения Томоса. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву.

- Большинству украинцев не все равно, вступим ли мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт ... Будем частью Европы, или вернемся в сферу российского влияния.

Хорошие дороги по всей стране это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями.

Рассорить нас пытался Путин в 2014 году, и добился только обратного. Да, говорим на разных языках. Да, ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим.

Дорогие украинцы!

Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды "Европейской Солидарности".

Слава Украине!"

Также поздравил украинцев с Днем Соборности и Александр Турчинов:

""... Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ освобожден могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного, независимого украинского государства, на добро и счастье украинского народа".(Акт воссоединения, заверенный Универсалом об объединении УНР и ЗУНР в единую Великую Украину 22 января 1919).

Друзья, с праздником! С Днем Соборности!

Наш народ очень долго, со страшными потерями, но неуклонно шел к собственной государственности и независимости. Были разные этапы в истории нашей страны, но мы доказали всему миру, что Украина - это единое независимое государство. Шестой год подряд мы даем отпор в разы более сильному врагу и будем делать это столько, сколько будет необходимо. До полной победы!

Помним каждого, кто положил свою жизнь за то, чтобы наше государство могло существовать. Тех, кто боролся все эти столетия за независимость, тех, кто делает это сегодня! Вечная им слава и почет!

Впереди у Украины еще много испытаний, но главное помнить: пока мы едины - мы непобедимы! Пусть Господь благословит единую, сильную, независимую, демократическую Украину. Слава Украине!"