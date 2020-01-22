Язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату нардепу или чиновнику, - Разумков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

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"Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму", - заявил Разумков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.

"У нас он (прожиточный минимум. - Ред.) вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом - около 3 тыс. грн", - добавил Разумков.

"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу - я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника. Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте, может, пересматривать наши заработные платы", - сказал он.

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