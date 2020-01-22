Призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - посольство США поздравило украинцев с Днем Соборности. ВИДЕО

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин записала поздравление с Днем соборности, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Квин отметила, что единство украинцев, их энтузиазм и преданность в исторические времена, включая времена кризисов, вдохновляли ее и других людей по всему миру. Она подчеркнула, что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан, чьи близкие трагически погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: День Соборности: в Киеве два берега Днепра соединили живой цепью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в границах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день", – завершила свою речь временная поверенная в делах США в Украине.