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22.01.20 12:26

Рада планирует разработать закон о Большом Государственном гербе. ВИДЕО

Верховная Рада планирует разработать законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, предусмотренное в 92 статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой Государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов украинского государства... Мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны", - сказал первый вице-спикер.

Он также подчеркнул, что "Украинская Народная Республика сразу после своего становления приняла два основных законодательных акта - о флаге и о гербе Украинской Народной Республики".

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