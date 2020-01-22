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22.01.20 14:51

Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подрался в одном из ресторанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего потасовка произошла в одном из киевских ресторанов в центре города. Запись драки опубликована в соцсетях пользователем Юра Назарук.

На записи камер наблюдения видно, как нардеп подходит к одному из мужчин, который оказался ветераном АТО Михаил Майнман, и бьет его головой. В ответ Кива получил, по словам свидетелей потасовки, "ощутимый удар по лицу". Развитию конфликта помешала охрана народного депутата - двое молодых людей начали удерживать его оппонента, тем временем нардеп вернулся за стол. Причины конфликта неизвестны.

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