Дело о повреждении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге переквалифицировали в надругательство над могилой, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 5 лет.

"Каждый аналогичный факт является недопустимым и полиция прилагает максимальные усилия для задержания лиц, которые оскверняют символы памяти", - сообщил начальник Нацполиции Днепропетровской области Владимир Огурченко.

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Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

21 января полиция арестовала мужчину.

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