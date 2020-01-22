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22.01.20 16:44

"Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо... Хай знову палить, так? Колись же у нього сірники закінчаться", - трейлер фильма "Толока". ВИДЕО

В сети появился официальный трейлер украинского фильма "Толока".

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликован он на странице  фонда "Повернись живим" в соцсети.

"Это - трейлер фильма "Толока". Второго фильма, с которым согласился соотрудничать наш фонд. И мы хотим, чтобы максимальное количество людей его увидели. Фильм "Толока" - это сюрреалистическая аллюзия об истории Украины, показанная через историю одной хаты. Хаты, которая рушится с каждым историческим катаклизмом и отстраивается снова. Хаты, в которой шевченковская Катерина четыре века ожидает возвращения своего любимого. Этот фильм для меня звучит как гимн украинскому волонтерству...", - пишет в описании к трейлеру основатель фонда Виталий Дейнега.

Премьера фильма запланирована на 12 марта 2020 года.

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