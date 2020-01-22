"Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем. ВИДЕО

Постановление суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ. В нем указано, что судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.

Пьяным за рулем судью поймали 7 декабря 2019 года, пишет "Слідство.Info". Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.

Журналисты смогли получить видеозапись общения Бабенко с полицейскими. На этих кадрах видно, что он вел себя вызывающе и требовал отпустить его домой, ссылаясь на судейский иммунитет. Помимо этого, судья выглядит сильно навеселе. В документах указано, что проходит тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови Бабенко отказался.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На просьбы патрульных удостоверить свою личность Бабенко отреагировал достаточно бурно: "Да хоть я убью кого-то сейчас, не имеете права! Затем устанавливайте!".

Также на Цензор.НЕТ: "Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Судья Бабенко отказался комментировать журналистам случившееся в тот декабрьским вечер. Также чиновник не явился на судебное заседание, предоставив вместо этого свои письменные показания.

Судья Светлана Смык, закрывшая производство против Бабенко, сейчас работает заместителем главы Печерского райсуда столицы.

Общественные активисты, которые мониторят работу судей, нередко отмечали, что она принимает сомнительные решения. В частности, Смык возвращала прокурору ГПУ обвинительный акт в отношении судей Соломенского суда, обвиняемых в получении более пяти тысяч долларов взятки. Также в 2017 году она сняла арест с нефтепродуктов, которые были вещественным доказательством в деле по соратнику Януковича бизнесмену Сергею Курченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов в Одессе. ФОТО