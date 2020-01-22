Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой в Давосе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства.

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"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой", - говорится в подписи к видео.

Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.

Также она надеется, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда (МВФ), однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года с менеджментом Фонда, может стать последней.

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