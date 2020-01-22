Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

Об этом заявил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Фактически, мы видим, что приспешники Януковича, которые все пять лет прятались за рубежом, в России, боялись подать голос, и которых мы считаем виновными в преступлениях против Украины, против национальных интересов, против Конституции, они сейчас возвращаются во власть", — сказал Гай.

По его словам, этим назначением ГБР официально показывает, что становится "репрессивным органом новой власти".

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"Мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев, и мы понимаем, что следующим их шагом после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и пересмотр достижений Революции достоинства. Фактически - это реванш", — подчеркнул Гай.

"Друзья, они собираются пересмотреть достижения Революции достоинства, они хотят дискредитировать Революцию Достоинства", — добавил он.

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.