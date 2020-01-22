Будет возможность в Израиле - обсудим с Путиным обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Завтра-послезавтра много встреч подтвержденных. О вероятности этой встречи – может быть, потому что есть вопросы об обмене пленных и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - ответил Зеленский на вопрос, планируется ли встреча с Путиным.

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Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.