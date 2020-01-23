У меня контракт заканчивается в конце марта, - Коболев прокомментировал свою возможную отставку. ВИДЕО

Об этом заявил сам Коболев в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

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"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

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Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАК Юрием Витренко.

Глава "Нафтогаза" также не стал комментировать вопрос о "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.