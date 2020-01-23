САП: Экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ, экс-первый замминистра юстиции и еще 4 лица подозреваются в завладении 54 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54 млн 179 тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в пользу "Золотой Мандарин Ойл" общество не обращалось в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомило.

"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

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В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу общества "Золотой Мандарин Ойл" 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016 года Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

"Заметим, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - подчеркнули в САП.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавили в САП.

Напомним, что вчера экс-правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил о попытке САП вручить ему подозрение.



