"Единство творит справедливость": Апелляционный суд избавил защитников озера Утиное от обязательства уплатить 200 тысяч штрафа в пользу застройщика водоема. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом группа защитников озера сообщила после заседания суда.

Такое решение приняла коллегия судей во главе с судьей Борисом Левенцом.

Адвокат защитникогв Елена Сапожникова выразила надежду, что представители подрядчика и застройщика не будут подавать какссацию, "особенно прочитав мотивационную часть решения суда".

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Напомним, Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту так называемого озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией-субподрядчиком "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты в марте 2016-го якобы снесли установленный застройщиком забор и препятствовали строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Сторона обвинения намеревалась взыскать с активистов почти 200 тысяч гривен за "препятствование выполнению хозяйственной деятельности".

5 сентября Дарницкий районный суд города Киева удовлетворил иск Азур-груп и застройщика Житлоинвестбуд-УКБ о взыскании 200 тыс. грн с активистов, защищавших озеро Утиное от застройки.

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На участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им длительное время руководил депутат Киевсовета от БПП, а нынче - заместитель Виталия Кличко, Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.



19-20 апреля произошло кровавое столкновение между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа 2016 года арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривал это решение в Апелляционном суде.



23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.



На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.



10 октября 2016-го Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.

Длительное время сохранялся статус-кво при котором работы на озере не проводились, в то же время длился процесс над активистами, защищавшими водоем. В мае 2018 года была вновь предпринята попытка засыпать озеро.

На данном этапе застройщик заявл, что отказалсяот намерения затсройки озера.