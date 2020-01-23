Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Слободанюка похоронили на Николаевщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала OltaTV

Александр Слободанюк 07.01.1972 года рождения, младший сержант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 января во Попаснянском районе Луганской области, в результате смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Александр Слободанюк родился 07.01.1972 года. Жил в селе Недилково Савранского района Одесской области, затем - в Первомайске. 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины. На войне находился с самого начала. Проходил службу в мобильной пограничной заставе, в 2015-2016 годах - в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, воевал в Гранитном.

У него остались родители, сестра и двое детей.

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