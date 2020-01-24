Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал "Радіо Свобода", что зарплату ему установил набсовет компании на рыночных основаниях, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", — сказал Коболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У меня контракт заканчивается в конце марта, - Коболев прокомментировал свою возможную отставку. ВИДЕО

Он отказался комментировать размер своей зарплаты, а также размер зарплат своих коллег.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже, отмечает "Радіо Свобода".