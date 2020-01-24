Россия должна осуществить настоящее прекращение огня на Донбассе, - посольство США. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда, информирует Цензор.НЕТ.

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Обращение было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя российско-оккупационными войсками. Тогда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

"Россия не выполнила своих обязательств по минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

"Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей", - отметил Воффорд.

Напомним, 24 января 2015 года войска РФ обстреляли из "Градов" жилой микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Тогда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

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