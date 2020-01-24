Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны. ВИДЕО

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме Зеленский сказал: "Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Украинский президент зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну, пишет lb.ua.

В них говорилось о пережитых трагедиях еврейский семей на территории Украины. В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар. Она оформляла им поддельные документы, чтобы сохранить их жизни. Сейде Арифова спасла 88 детей.

Вторая история о пленном концлагеря, который отказался от досрочного освобождения. Это был украинский священник, который выдал евреем около 600 документов о крещении, за что его сослали в концлагерь. Его звали Омелян Ковч. Он отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

"Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу", - сказал украинский президент.

Третья история – о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами, которые ворвались в Украину. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым, сделав вклад в победу над нацизмом.

"Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год родился внук. Через 40 лет этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер", – рассказал свою историю Зеленский.