"Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом депутаты сообщили журналистам возле здания ГБР.

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"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал нардеп Ростислав Павленко.

Также нардепы хотят обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР.

"Человек должен быть выбран по конкурсу, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - добавил депутат.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущенные не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно российская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил нардеп Княжицкий.

Кроме того, по словам Княжицкого, экспертиза канадских специалистов, которая подтвердила идентичность голоса Романа Трубы на пленках из его кабинета, означает, что ведомство, которое должно бороться с коррупцией, стало ее центром, а решения в ГБР принимаются по команде из Офиса президента.

Именно для того, чтобы выяснить позицию новой руководительницы ГБР, депутаты и пришли в ГБР.

"Мы пришли поговорить с госпожой Венедиктовой, возможно, она сама отменит свой указ о назначении господина Бабикова. По крайней мере тогда это не будет плевком в лицо семьям Небесной Сотни. И выполнит все остальные требования семей, поскольку мы с ними были на Майдане. Среди погибших есть много наших друзей, как и среди членов их семей, поэтому мы не можем сейчас, в этот день не быть с ними", - добавил Княжицкий.

Также отметим, что в это время в Государственное бюро расследований пришел экс-президент, нардеп ("ЕС") Петр Порошенко для проведения следственных действия (допроса). Правоохранители пропустили бывшего президента в здание ГБР. Он также взял письмо семей Героев Небесной Сотни с требованием уволить первого заместителя ГБР, єкс-адвоката Януковича Александра Бабикова и пообещал передать его руководству.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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