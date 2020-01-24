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24.01.20 14:18

Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта. ВИДЕО

Катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"В течение следующих нескольких месяцев будут еще продолжаться бюрократические процедуры, связанные с подготовкой подписания соглашения. И мы ожидаем, что в ближайшие месяцы победители заключат соглашение о концессии и зайдут в порт для того, чтобы его развивать", - сказал Гончарук.

Отмечается, что украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи и средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины.

Как отметил на странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн.

"Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева", - говорится в сообщении.

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Конкурс на концессию порта Ольвия выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта 01

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