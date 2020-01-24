Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
24.01.20 15:49

"Кто такой Виталя?! Виталя - тот, кто убьет тебя нах#й!" - "хороший знакомый" нардепа Кивы набросился с ножом на двух официанток в полтавском пабе. ВИДЕО

В сети появилось видео из полтавского паба BeerHouse, на ул. Пушкина, на котором зафиксировано нападение нетрезвого мужчины на двух работниц заведения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание Полтавщина, нападающий назвал себя "Виталиком", размахивал ножом, угрожал убийством официантке и после прощания нацистским приветствием покинул помещение и напуганных официанток. События произошли в 20-х числах декабря 2019 года.


В полиции сообщили, что лица события установлены. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "Хулиганство". Ведется следствие. Вместе с прокуратурой полиция примет процессуальное решение с возможной переквалификацией.

По данным местных журналистов, нападающий с ножом - это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его спутник - 34-летний Виктор Безручко.

Виталий Воробьев, он же Воробей, в свое время был членом криминальной группировки - бригады "Басистого". Также он является хорошим знакомым нардепа Ильи Кивы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100