"Кто такой Виталя?! Виталя - тот, кто убьет тебя нах#й!" - "хороший знакомый" нардепа Кивы набросился с ножом на двух официанток в полтавском пабе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание Полтавщина, нападающий назвал себя "Виталиком", размахивал ножом, угрожал убийством официантке и после прощания нацистским приветствием покинул помещение и напуганных официанток. События произошли в 20-х числах декабря 2019 года.

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В полиции сообщили, что лица события установлены. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "Хулиганство". Ведется следствие. Вместе с прокуратурой полиция примет процессуальное решение с возможной переквалификацией.

По данным местных журналистов, нападающий с ножом - это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его спутник - 34-летний Виктор Безручко.



Виталий Воробьев, он же Воробей, в свое время был членом криминальной группировки - бригады "Басистого". Также он является хорошим знакомым нардепа Ильи Кивы.

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