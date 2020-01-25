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25.01.20 11:33

"ЗАЗ Ланос" насмерть сбил двух мужчин на переходе в Днепре, водителю грозит до 10 лет. ВИДЕО

В ночь на субботу, 25 января, в Днепре водитель "ЗАЗ Ланос" наехал на двух мужчин на пешеходном переходе. Потерпевшие скончались на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУНП в Днепропетровской области.

Автомобиль ехал в сторону улицы Павлова. Стоит отметить, что участок дороги в этот момент не освещался. Мужчины переходили дорогу по "зебре". От полученных телесных повреждений оба мужчины погибли на месте, пишет "Информатор".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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