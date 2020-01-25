Глава ГБР Труба распорядился не открывать дело против главы фракции "СН" Арахамии, - прослушка. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на второй аудиозаписи речь идет якобы о том, как руководитель Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий останавливает внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия:

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Труба: Там есть какая ситуация. Есть Министерство инфраструктуры. Есть там - Укртрансинспекция, какая-то херня.

Корецкий: Грузовое движение проверяет. Перевозки.

Труба: Наверное не только. Думаю, там широкие полномочия. Да, там пришли с информацией к тому начальнику по системе тех податей, которые там существуют. Я ему (следователю) дал справки: какая-то общая по системе, по уголовных производствах в отношении действий тех работников. Они хотят, чтобы мы те все производства объединили. Но объединять это никто не будет. На хера нам та мелочь. Они хотят, чтобы мы внеслись. Но без особой затраты человеческих ресурсов. Ну блядь, потому что у нас их нет.

Корецкий: Отсылать их не будем.

Труба: Ну смотри, как по мне - отмывание ... Я считаю, что надо внестись.

Корецкий: Я же говорю, мы внесемся. И подумаем, как правильно ...

Труба: Вот, здесь есть Арахамия. Ты читал?

Корецкий: Я читал. Мы внесемся. Куда мы денемся ...

Труба: Давай все же подождем.

Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."

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