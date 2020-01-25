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25.01.20 13:49

"Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа. АУДИО

В субботу, 25 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на третьей аудиозаписи человек с голосом главы ГБР Романа Трубы сообщил собеседнику, чей голос похож на голос руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, об очередном поручении Офиса президента Украины - начать преследование бывшего депутата Александра Третьякова.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Удовиченко: Не, ну бл#дь. А что Шура с Чаузом разговаривал?
Труба Ну бл#дь, х#йня. Говорит это делаем с этим. ОНИ хотят #башить, бл#дь. Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь.
Удовиченко: Да правильно, давайте.
Труба: Да я об этом договорился. Не просто Шурика #башить, Третьякова будем #башить.
Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, любое. Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо - я выпрыгиваю.

Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь: На записях Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа 01

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