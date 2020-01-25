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25.01.20 17:01

Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС на Луганщине проходят учебные сборы для командиров танковых подразделений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Танкисты изучают теорию, общую тактику и порядок работы командира по планированию боя. Совершенствуют и практическую составляющую, в частности порядок действий экипажа при вооружении танка, приведение его к бою и выполняют упражнения стрельб.

Кроме того, военные изучают работу минного трала, порядок и принцип работы с ночными приборами, снятие, обслуживание и разборку клинового затвора, установку бревна для продвижения танка в сложных погодных условиях.

Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 01

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Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 02
Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 03

На завершающем этапе проведения сборов военные будут изучать специфику нанесения топографических знаков, ориентирование на местности, запуск двигателя различными способами и техническое обслуживание танка.

Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 04
Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 05

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Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине 06

"Такие сборы следует проводить постоянно, ведь каждое танковое подразделение должно быть в готовности выполнить любую боевую задачу, а без практики это невозможно. Большинство танкистов имеют боевой опыт, но есть и те, кто прибывает из учебных центров, и им крайне необходимы такие знания. На обучении мы собрали командиров, а они уже будут передавать полученный опыт подчиненным", - рассказал руководитель сборов подполковник Евгений Межевикин.

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