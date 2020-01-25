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25.01.20 20:27

С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луцке прошла церемония прощания с бойцом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николаем Сорочуком, погибшим 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на официальном сайте Луцкого городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Луцке попрощались с погибшим бойцом Николаем Сорочуком. В верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора священнослужители совершили чин отпевания погибшего, после чего на Театральной площади состоялась гражданская панихида. Похоронили Героя на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в селе Проминь", - говорится в сообщении.

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 01
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 02
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 03
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 04
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 05

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 06
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 07
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 08
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 09
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 10
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 11

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 12
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 13
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 14
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 15
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 16
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 17

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 18
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 19
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 20
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 21
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 22
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 23

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 24
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 25
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 26
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 27
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 28
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 29
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 30
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 31

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 32
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 33
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 34
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 35
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 36
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 37
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 38

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С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 39
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 40
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 41
С бойцом 10-й ОГШБр Николаем Сорочуком, погибшим на Донбассе 22 января, простились в Луцке 42
Фото: volyn24.com

Николай Васильевич Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневичского района Волынской области. Жил в селе Лыще Луцкого района. В 2015 году получил профессию сварщика. Был призван на срочную службу и подписал трехлетний контракт с 8-м отдельным горно-штурмовым батальоном. На войне потерял боевого товарища (Ростислав Доброшинский погиб 1 августа 2017 года в Новозвановке). Вернувшись с фронта, работал на предприятии холдинга "Модерн-Экспо". Вступил на заочную форму обучения в Академию рекреационных технологий и права, на факультет правоведения. 16 декабря 2019 года во второй раз заключил контракт на военную службу. Был старшим солдатом, военнослужащим 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались мать и сестра.

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