Экс-послу Украины в Швейцарии Диру возле ресторана в Ужгороде сожгли автомобиль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Uzhgorod.in, об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола у себя в телеграмм-канале.

"Ночью горел автомобиль Mercedes на Славянской набережной, возле ресторана "Венеция". По моей информации автомобиль принадлежит Игорю Диру, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины. Долгое время работал послом Украины в Швейцарии. НЕ спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер. А пока ловите видео от подписчиков моего телеграмм-канала, который проходил мимо и именно зафиксировал момент пожара", - написал Глагола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

Ранее сообщалось, что полиция открыла производство по ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.