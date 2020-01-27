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27.01.20 20:19

Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компания SCM Holdings Limited украинского миллиардера Рината Ахметова приобрела за 200 миллионов евро имение на Французской Ривьере в итальянской компании Campari.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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Отмечается, что компания Ахметова купила виллу Les Cèdres после того, как итальянский производитель напитков объявил о его продаже в прошлом году. Особняк расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра. Как пишет издание, факт покупки подтвердил человек, знакомый с ситуацией. В то же время, в компании Ахметова отказались комментировать, будет ли он использовать виллу как частную резиденцию.

О том же пишут на сайте SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с добычей полезных ископаемых, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".

Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 01
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 02

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Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 03
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 04
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 05
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 06
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 07
Фото: telegraph.co.uk

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Отметим, что виллу Les Cèdres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра построили в XIX веке. В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.

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