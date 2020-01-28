"Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО

Об этом сообщила в Facebook член Украинского волонтерского медбатальйона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз - одна из тех, кто просил выключить российский сериал, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел вечером 27 января в автобусе, который следовал из Луцка в Киев. Рейс выполнял автобус перевозчика ЧП Раб Т. Б., а билеты на него продавала компания Busfor.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался", - написала Чорногуз.

По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.

"Я вернулась и объяснила все то же людям, спросила важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас сначала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично на каком языке, что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться не оккупированными дорогами Украины, встретили молча с виновными глазами", - говорит Ярина.

Ее подруга, волонтер аэроразведки Настя Конфедерат, включила камеру на телефоне и сняла фрагмент видео этой дискуссии, после чего водитель выбил телефон у нее из рук.

Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.

По словам Ярины, просьбу диспетчера фирмы выключить российское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.

В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.

"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.

Как пишет, hromadske компания перевозчика заявила, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.

"Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень жаль и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", - отметил представитель перевозчика.

После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.





"Водитель-Херой поехал в объезд автостанции", - написала Чорногуз и поблагодарила неравнодушных.

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