"Мы всех переловим...Спрячь нах#й свой телефон. Дура, бл#дь", - противникам строительства на Никольской Слободке в Киеве угрожают представители застройщика. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети информировала активистка ГО "Никольская Слободка" Lena Orhova.

"Почти с первых дней проведения акции за активистами следят неизестные люди и ведут фото и видеофиксацию. На акции протеста "работают" провокаторы во главе с ЛЕХА (Алексей Александрович Долгопятов 17.01.1978. Живет на Никольской Слободке). Ежедневно провоцирует, угрожает, обижает женщин, молодых девочек и пожилых людей, которые присоединились к акции. По поводу угроз написано несколько заявлений з подписями свидетелей. На сегодня уже было два нападения на активистов - 3 и 14 января. Нападением руководил "десятник титушек" Бойко Назар Сергеевич (в соцсетях Сергеев Назар 31.03.1992, живет в Дарнице)... На видео Назар Бойко лично обещает "всех переловить". Учитывая упомянутые события и избиения активистов, его угрозу можно считать реальным намерением реализовать свои угрозы активистам", - написала Lena Orhova на своей странице в ФБ.

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