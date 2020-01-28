СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем. ВИДЕО

Об этом Найем написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялась персональная встреча с главой СБУ Иваном Бакановым, на которой был поднят вопрос уголовных производств против Струка.

"Целью нашей встречи было довести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута. О производствах и причинах обращения:

- первое уголовное производство по фактам причастности Струка В.А. к участию в создании "ЛНР" было открыто еще в 2014 году. Почти за 6 лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одному лицу, что было мотивировано тем, что в СБУ отсутствуют достаточные доказательства;

- второе уголовное производство по фактам совершения Струком В.А. действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открытое уже по нашему заявлению в 2019 году", - отмечает адвокат.

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Найем говорит, что СБУ уже дало ответ, вновь сообщив об отстутсвии претензий к Струку.

"Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро - менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставленных нами видео, каких-либо призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было", - отмечает Найем.

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