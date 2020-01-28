"Более 20 краж, 10 грабежей и разбоев. Где живет, там и ворует", - суд с третьего раза взял под стражу 40-летнего рецидивиста, имитировавшего тяжелую болезнь во время заседаний. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об говорится в новом сюжете "Поліцейської хвилі".

Подозреваемый совершал эти преступления начиная с 2018 года, но всякий раз, имитируя приступы эпилепсии в зале суда, получал мягкую меру пресечения. Ее условий не придерживался и вскоре совершал новые кражи.

"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец.

Но вскоре подозреваемый совершил разбойное нападение на улице Березняковской в Киеве. Забравшись в квартиру пожилой женщины, он, угрожая, забрал золотые украшения, банковскую карту, наличные деньги и даже поужинал на месте преступления.

По горячим следам преступника задержали и в этот раз суд избрал для него взятие под стражу как меру пресечения.

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