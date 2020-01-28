Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в ближайшее время, - ЦОЗ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

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"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал он.

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

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