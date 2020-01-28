Госпиталь за неделю: в пораженном коронавирусом Ухане заканчивают строительство двух больниц на 2300 мест. ВИДЕО

Видео со строительных площадок публикует ряд мировых СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Отмечается, что строительство одной больницы Уханя "Хуошеншань" началось 24 января. А уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница "Лейшеншан" должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.