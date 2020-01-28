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28.01.20 17:38

Госпиталь за неделю: в пораженном коронавирусом Ухане заканчивают строительство двух больниц на 2300 мест. ВИДЕО

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус нового типа, рекордно быстрыми темпами строятся две больницы.

Видео со строительных площадок публикует ряд мировых СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что строительство одной больницы Уханя "Хуошеншань" началось 24 января. А уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница "Лейшеншан" должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

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