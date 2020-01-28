Пассажиров рейса из Китая проверили в аэропорту Киева, характерных для коронавируса признаков не обнаружили. ВИДЕО

По заключению работников Минздрава, которые осуществляли проверку, повышенной температуры и других внешних признаков возможного заболевания пассажиров коронавирусом не обнаружено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавируса, увеличилось до 106 человек.