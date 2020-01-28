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28.01.20 23:22

Перелезла через забор, попыталась бросить телефон в Бабикова, сопротивлялась, - ГБР расследует "факт возможного нарушения общественного порядка" Чорновол. ВИДЕО

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.

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Отмечается, что расследование проводится по факту возможного нарушения общественного порядка "по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия" (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

В связи с этим женщину вывели из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - отмечается в сообщении.

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича, хотя сам он отрицал это

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