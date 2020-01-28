Перелезла через забор, попыталась бросить телефон в Бабикова, сопротивлялась, - ГБР расследует "факт возможного нарушения общественного порядка" Чорновол. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.

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Отмечается, что расследование проводится по факту возможного нарушения общественного порядка "по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия" (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

В связи с этим женщину вывели из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - отмечается в сообщении.

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича, хотя сам он отрицал это.