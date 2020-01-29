Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
29.01.20 12:34

Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 28 января, в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) состоялась Официальная церемония передачи Госпогранслужбе Украины оборудования для углубленного изучения документов от Федеральной полиции Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Международная помощь почти в 140 000 евро получена в рамках двустороннего сотрудничества пограничных ведомств Украины и Германии. В частности, Федеральная полиция Германии передала Государственной пограничной службе Украины видеоспектральные компараторы, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок", - сказано в сообщении.

Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 01

"Уверенно могу сказать, что сотрудничество между Государственной пограничной службой Украины и Федеральной полицией Германии в течение долгих лет успешно развивается и имеет хорошую многолетнюю историю. И сегодняшнее событие является хорошим примером и результатом сотрудничества наших ведомств", - сказал в своей речи первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Владимир Никифоренко.

Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 02

Благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы приборами экспертного уровня для проведения проверки документов. Это позволит в дальнейшем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств.

Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 03

Офицер связи Федеральной полиции Германии Франц Вебер в свою очередь отметил: "Хотел бы отметить, что по сравнению с прошлыми годами наше сотрудничество приобретает несколько иной стиль. Для меня важно, чтобы у пограничников оставалось то, с чем бы они могли работать и что использовали бы каждый день ".

Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 04
Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 05
Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов 06
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100