Германия передала украинским пограничникам оборудование для проверки документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

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"Международная помощь почти в 140 000 евро получена в рамках двустороннего сотрудничества пограничных ведомств Украины и Германии. В частности, Федеральная полиция Германии передала Государственной пограничной службе Украины видеоспектральные компараторы, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок", - сказано в сообщении.

"Уверенно могу сказать, что сотрудничество между Государственной пограничной службой Украины и Федеральной полицией Германии в течение долгих лет успешно развивается и имеет хорошую многолетнюю историю. И сегодняшнее событие является хорошим примером и результатом сотрудничества наших ведомств", - сказал в своей речи первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Владимир Никифоренко.

Благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы приборами экспертного уровня для проведения проверки документов. Это позволит в дальнейшем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств.

Офицер связи Федеральной полиции Германии Франц Вебер в свою очередь отметил: "Хотел бы отметить, что по сравнению с прошлыми годами наше сотрудничество приобретает несколько иной стиль. Для меня важно, чтобы у пограничников оставалось то, с чем бы они могли работать и что использовали бы каждый день ".







Фото: пресс-служба Госпогранслужбы