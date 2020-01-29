Фирма, связанная с дядей менеджера "Киевпастранса", выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - "Наші гроші". ВИДЕО

Речь об этом идет в сюжете программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

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Речь идет о компании "КП Спецавтоматика". До 2017 года в ней, по данным журналистов, работал Виктор Рафальский — дядя начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля.

Виктор Рафальский — дядя начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля

До 2019 года "КП Спецавтоматика" специализировалось на электромонтажных работах, но впоследствии резко изменило профиль и 9 января получила лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. А уже 14 января победило в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Гната Юры".

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Журналисты установили, что компания покупала трамвайные рельсы, шпалы и комплекты скреплений не напрямую у производителя, а через фирму-посредника "Авира Маркетс". Этот процесс существенно повлиял на стоимость. Например, шпалы с комплектом креплений к рельсам Р-65 посредник покупал у производителя по 1587 грн за штуку, а продавал "Спецавтоматике" за 4500 грн за штуку — почти в три раза дороже.

Ранее в интервью начальник Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрий Курбаль заявлял, что не общается с Виктором Рафальским. При этом мать начальника Дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальского Татьяна в 2019-м купили по квартире в одном жилом комплексе — "На Прорезной" под Киевом. Кроме этого, Елена Курбаль выдавала Виктору Рафальскому доверенность на представительство ее интересов при строительстве на земельном участке в городе Буча.

Жилой комплекс, квартиры в котором купили мать начальника Дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальского Татьяна

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Напомним, ранее журналисты зафиксировали, что в 2017-2018 тендеры на проектирование "Киевпасстранс" регулярно выигрывало "Архитектурно-реставрационное предприятие "София", владельцем которого был дядя Юрия Курбаль Виктор Рафальский.

После выхода сюжета Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. По информации правоохранителей, досудебное расследование продолжается до сих пор.