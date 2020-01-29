Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в фейсбуке.

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В качестве примера Зеленский привел возврат кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченной рейдерами квартиры, которую он получил по наследству от родственницы.

"В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиры умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

После того как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - рассказал президент.

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Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.

Контактный телефон: (044) 237-09-96.