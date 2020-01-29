"Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - известные украинцы записали клип в поддержку арестованных по делу убийства Шеремета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, клип записан на песню "Сенс" группы Андрея Антоненко Riffmaster и опубликован на странице студии Re:Evolution film в соцсети.

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"В клипе на песню "Сенс" снялись люди, которые осознают, что сегодня свобода каждого из нас под угрозой и каждого могут обвинить в совершении преступления. Но все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумция невиновновности являются базовыми принципами. В эпоху постправды, правда должна быть под защитой. В современных условиях утаить правду невозможно. Но защитить ее трудно, особенно когда заинтересованные в том, чтобы ее скрыть, управляют правосудием. Защитить правду и наказать настоящих преступников - это и есть СЕНС...12 декабря 2019 года полиция задержала так называемых "подозреваемых" в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Это военный медик Яна Дугарь, доктор и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант, участник АТО на востоке Украины и действующий сержант ССО Андрей Riffmaster Антоненко. Доказательства предъявленные на скандальном брифинге не убедили общественность в их причастности к преступлению. Под угрозой презумция невиновности - главная статья цивилизованного правосудия", - говорится в описании к клипу.

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