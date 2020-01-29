В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Происшествие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, уехали.
Похищенное транспортное средство они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.
Брошенный автомобиль инкассаторов и машины подозреваемых оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения КОРД нашли. И совсем скоро "по горячим следам" задержали всех трех нападавших. Двух - по месту жительства в центре города, а третьего - в Суворовском районе Одессы.
Подозреваемые - одесситы в возрасте 27 и 28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также во время неотложных обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению. Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.