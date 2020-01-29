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29.01.20 21:44

"Досадная непреднамеренная ошибка", - ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину "Малой Россией". ВИДЕО

Ведущий шоу "L'Eredita" Флавио Инсинна на итальянском телеканале RAI признал ошибочность своих заявлений об Украине.

Об этом говорится в публикации посольства Украины в Италии, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - заявил говорит ведущий в прикрепленном видео.

Досадная непреднамеренная ошибка, - ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину Малой Россией 01

Напомним, посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к местному телеканалу RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу "L'Eredita" в адрес нашего государства.

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